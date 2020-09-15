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Испытания истребителя нового поколения начались в США - СМИ

23:01 15.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты приступили к испытаниям опытного образца истребителя- бомбардировщика следующего поколения. Об этом сообщил во вторник в своей электронной версии еженедельник "Дифенс ньюс".

Он ссылается на информацию, полученную от помощника министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера. "Мы уже построили и подняли в воздух в реальном мире полномасштабную демонстрационную модель, и мы побили при этом рекорды, - заявил Ропер в интервью "Дифенс ньюс" 14 сентября. - Мы готовы <...> построить летальный аппарат следующего поколения таким образом, которого никогда прежде не было".

Как отмечается в публикации, "почти все детали", касающиеся нового самолета, будут оставаться засекреченными, поскольку речь идет о разработке в рамках целого семейства военной техники, включая космические и беспилотные летательные аппараты, а также компьютерные системы, предназначенные для завоевания превосходства в воздухе. 

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