Испытания истребителя нового поколения начались в США - СМИ
23:01 15.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты приступили к испытаниям опытного образца истребителя- бомбардировщика следующего поколения. Об этом сообщил во вторник в своей электронной версии еженедельник "Дифенс ньюс".
Он ссылается на информацию, полученную от помощника министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера. "Мы уже построили и подняли в воздух в реальном мире полномасштабную демонстрационную модель, и мы побили при этом рекорды, - заявил Ропер в интервью "Дифенс ньюс" 14 сентября. - Мы готовы <...> построить летальный аппарат следующего поколения таким образом, которого никогда прежде не было".
Как отмечается в публикации, "почти все детали", касающиеся нового самолета, будут оставаться засекреченными, поскольку речь идет о разработке в рамках целого семейства военной техники, включая космические и беспилотные летательные аппараты, а также компьютерные системы, предназначенные для завоевания превосходства в воздухе.
НОВОСТИ
- 21:43 15.09.2020
- Эсминец ВМС США "Рузвельт" вошел в Черное море "поддержать союзников"
- 20:50 15.09.2020
- ОАЭ и Бахрейн подписали с Израилем соглашения о нормализации отношений
- 20:45 15.09.2020
- Трамп заявил, что "получил сигналы" из Палестины
- 20:05 15.09.2020
- Лавров и Маас обсудили по телефону ситуацию вокруг Навального
- 19:45 15.09.2020
- Долгосрочные последствия заражения COVID-19 пока неизвестны - ВОЗ
- 19:15 15.09.2020
- По расчетам Росстата, промпроизводство в августе замедлило снижение
- 18:30 15.09.2020
- Зеленский: Вопрос о переносе переговоров по Донбассу из Минска обсуждать рано
- 18:27 15.09.2020
- Андрей Воробьев: «Хочется пожелать, чтобы каждый из профессионалов приобрел квартиру своей мечты в Подмосковье»
- 18:11 15.09.2020
- Трамп: Я бы Асада устранил, но Мэттис не хотел делать это...
- 17:52 15.09.2020
- Евгений Примаков выступит с лекцией в Волгограде
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать