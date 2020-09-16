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В рейтинге доверия жителей развитых стран Путин обошел Трампа

09:20 16.09.2020 Источник: Lenta.ru

Президент России Владимир Путин обошел американского коллегу Дональда Трампа в рейтинге доверия среди жителей 13 развитых стран. Об этом свидетельствуют результаты исследования независимого центра из Вашингтона Pew Research Center, доступные на сайте.

Опрос проводился среди граждан из Японии, Австралии, Канады, Великобритании, Нидерландов, Южной Кореи, Испании, Италии, Швеции, Франции, Дании, Германии и Бельгии. Им предложили высказаться о доверии к лидерам США, Германии, Франции, Великобритании, России и Китая в вопросах международной политики.

Лидером опроса оказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ей доверяют 76 процентов опрошенных. На втором месте — президент Франции Эммануэль Макрон (64 процента), на третьем — премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 48 процентов).

Российский лидер расположился на четвертом месте. О доверии к его международной политике заявили 23 процента респондентов, при этом больше всего фигура Путина пользовалась популярностью у опрошенных из Италии и Германии, где за него проголосовали от 31 до 37 процентов граждан. Китайскому лидеру Си Цзиньпину доверяют 19 процентов граждан, а Трамп оказался на последнем месте с результатом 16 процентов. За американского лидера активнее всего голосовали респонденты из Европы, поддерживающие правые партии на родине.  Lenta.Ru

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