В Эстонии произошел пожар на станции приема отходов с ядовитыми материалами

11:05 Источник: Интерфакс

В Эстонии в ночь на среду на станции приема отходов в деревне Сельяметса (Seljametsa) Пярнуского уезда загорелся ангар, содержащий ядовитые материалы.

"Сообщение о пожаре поступило в 4.23. Ангар размером 100x60 метров горел открытым пламенем, в окрестностях распространяется большое количество ядовитых газов", - сообщила пресс-служба западного региона спасательного департамента.

На месте происшествия произошли взрывы.

Спасатели просят местных жителей просят не открывать двери и окна и отключить вентиляцию в домах.