Российский госдолг к концу 2023 года достигнет 21,3% ВВП - СМИ
13:20 16.09.2020 Источник: РБК
Для поддержки экономики во время пандемического кризиса и покрытия дефицита федерального бюджета правительству России пришлось пойти на резкое увеличение госзаимствований — в результате уровень долга федерального правительства к концу 2023 года достигнет 21,3% ВВП, а расходы на его обслуживание возрастут практически вдвое, с 900 млрд руб. в 2020 году более чем до 1,6 трлн руб. в 2023 году.
РБК ознакомился с пояснительной запиской к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Ее подлинность подтвердил источник, близкий к правительству. В среду, 16 сентября, бюджетный пакет будет рассмотрен на заседании правительства.
НОВОСТИ
- 14:12 16.09.2020
- Рейтинг Зеленского на Украине упал ниже 30% - опрос
- 14:00 16.09.2020
- Националист Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3 Челябинска
- 13:32 16.09.2020
- В РФ нет серьезного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией - представитель ВОЗ
- 13:05 16.09.2020
- Все вузы РФ скорректировали стоимость обучения до уровня прошлого года - Минобрнауки
- 13:00 16.09.2020
- ФРГ предложила США сделку за отказ от санкций против "Северного потока - 2" - СМИ
- 12:32 16.09.2020
- В Испании запрещают оправдание франкизма
- 12:20 16.09.2020
- ЕК предложила сократить углеродные выбросы в ЕС к 2030 году на 55% по сравнению с 1990 г.
- 12:05 16.09.2020
- В Китае заявили, что военные учения в Тайваньском проливе - вынужденная мера по защите суверенитета
- 12:00 16.09.2020
- Еврокомиссия разработала предложения по созданию европейского аналога "Акта Магнитского"
- 11:32 16.09.2020
- На Барбадосе больше не хотят признавать Елизавету II главой государства - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать