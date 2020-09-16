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Российский госдолг к концу 2023 года достигнет 21,3% ВВП - СМИ

13:20 16.09.2020 Источник: РБК

Для поддержки экономики во время пандемического кризиса и покрытия дефицита федерального бюджета правительству России пришлось пойти на резкое увеличение госзаимствований — в результате уровень долга федерального правительства к концу 2023 года достигнет 21,3% ВВП, а расходы на его обслуживание возрастут практически вдвое, с 900 млрд руб. в 2020 году более чем до 1,6 трлн руб. в 2023 году.

РБК ознакомился с пояснительной запиской к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Ее подлинность подтвердил источник, близкий к правительству. В среду, 16 сентября, бюджетный пакет будет рассмотрен на заседании правительства.

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