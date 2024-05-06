ВС РФ уничтожили два украинских предприятия по производству ударных беспилотников
15:12 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили за сутки два украинских предприятия по производству ударных беспилотников. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены два предприятия по производству ударных беспилотников, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122 районах», — говорится в сообщении.
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