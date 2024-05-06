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ЕС рассматривает использование стабилизационного фонда для перезапуска ВПК — Politico

15:00 06.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз рассматривает вариант использования возможностей Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ) в целях наращивания вложений в военно-промышленный комплекс стран сообщества. Об этом сообщила газета Politico.

ЕСМ был создан в 2012 году для обеспечения финансовой стабильности в еврозоне в условиях долгового кризиса в ряде стран валютного союза. Он формируется из вкладов стран-участниц, его объем сейчас составляет примерно 422 млрд евро.

Издание указывает со ссылкой на анонимные источники, что ряд влиятельных чиновников ЕС «активно продвигают» идею о том, чтобы использовать возможности ЕСМ для «более масштабного противодействия России», в частности «для восстановления Украины или предоставления недорогих кредитов странам Прибалтики». Концепция пока находится на ранней стадии реализации, однако потенциально может стать «более приемлемым способом финансирования обороны ЕС, нежели другие предложения», пишет Politico.

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