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Националист Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3 Челябинска

14:00 16.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из лидеров националистического движения Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, покончил с собой в СИЗО-3 Челябинска. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Тело Марцинкевича нашли в одной из камер СИЗО-3 Челябинска. По предварительным данным, он покончил с собой", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Алексей Михальчик, представлявший в суде интересы Марцинкевича, сообщил ТАСС, что его этапировали в Москву для предъявления обвинений по новым эпизодам об убийствах. "Со слов красноярского адвоката, встречавшегося с Марцинкевичем до этапирования, мне известно, что он жаловался на пытки и выбивание явок с повинной по каким-то фантастическим эпизодам об убийствах. Из этой информации следует, что Марцинкевич под давлением подписал явки, и его везли в Москву для их проверки и возможного предъявления обвинений", - сказал Михальчик. По словам адвоката, в личной беседе Марцинкевич отрицал вину в убийствах и находился в очень подавленном состоянии.

Марцинкевич являлся активистом ультрарадикальных организаций и одним из лидеров движения "Реструкт". Кунцевский суд Москвы 13 декабря 2013 года санкционировал его заочный арест. Он был задержан в январе 2014 года на Кубе по запросу Интерпола и депортирован в Россию. В августе 2014 года Кунцевский суд приговорил его к 5 годам лишения свободы за разжигание национальной и религиозной розни, но в ноябре того же года Мосгорсуд сократил срок приговора до 2 лет и 10 месяцев. В конце декабря 2018 года Бабушкинский суд Москвы приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Он отбывал наказание в Республике Коми.

В октябре 2019 года Сыктывкарский городской суд смягчил ему приговор, сняв обвинение в возбуждении ненависти либо вражды. Общий срок наказания был снижен до менее девяти лет. Как отмечал его адвокат Иван Сидорович, с учетом новых правил, по которым один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима, его подзащитный должен был получить право на условно-досрочное освобождение.

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