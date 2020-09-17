Бюджет нацпроекта "Образование" сократят на 14,2 млрд руб. - материалы к проекту бюджета

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финансирование национального проекта "Образование" в следующие два года будет сокращено более чем на 14 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 380-ФЗ, в 2021 году уменьшены на 8 388,5 млн рублей, в 2022 году - на 5 960,7 млн рублей", - говорится в документе.

При этом в 2023 году планируется увеличить финансирование нацпроекта на 68,2 млрд рублей.