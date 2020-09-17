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Андрея Пивоварова полиция задержала сразу после отбытия 14-дневного ареста

19:30 17.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров был задержан сотрудниками полиции при выходе из спецприемника, где он отбывал 14-дневный административный арест за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Об этом ТАСС сообщил адвокат Олег Елисеев.

"Андрея Пивоварова задержали на выходе из спецприемника и доставили в ОВД "Мещанское". Ему вменяют организацию народного схода на Пушкинской площади против поправок к Конституции РФ 1 июля 2020 года", - сказал защитник.

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