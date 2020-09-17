Лукашенко поклялся, что фальсификаций на выборах не было

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что на состоявшихся в августе президентских выборах не было никаких подтасовок и фальсификаций.

"Я вам клянусь - никакого вранья на выборах не было, нельзя фальсифицировать выборы в 80%", - сказал он, выступая на женском форуме "За Беларусь", проходящем в столичном культурно-спортивном комплексе "Минск-арена".