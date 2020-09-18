Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% после четырех раундов ее снижения

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых после четырех раундов ее снижения, следует из сообщения по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Совет директоров Банка России 18 сентября 2020 года принял решение сохранить ключевую на уровне 4,25% годовых. В последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий Банка России", - указано в пресс- релизе ЦБ.

При этом Банк России сообщает, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.