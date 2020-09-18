0
0
135
НОВОСТИ

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% после четырех раундов ее снижения

14:00 18.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых после четырех раундов ее снижения, следует из сообщения по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Совет директоров Банка России 18 сентября 2020 года принял решение сохранить ключевую на уровне 4,25% годовых. В последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий Банка России", - указано в пресс- релизе ЦБ.

При этом Банк России сообщает, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 18.09.2020
Хафтар объявил о возобновлении добычи и экспорта ливийской нефти - ТВ
0
46
15:00 18.09.2020
Пираты запугивают семьи захваченных моряков из Крыма, угрожая убить пленников - омбудсмен
0
64
14:32 18.09.2020
Сенатор Калашников раскритиковал слова Решетникова о недооцененности рубля
0
120
14:12 18.09.2020
Подозреваемый в убийстве 2 девочек в Рыбинске признался в совершении преступления
0
155
13:32 18.09.2020
В ЕС потребовали освобождения крымских татар, осужденных в РФ
0
177
13:20 18.09.2020
Новый защитник актера Ефремова просит назначить ему условное наказание - суд
0
204
13:05 18.09.2020
В Думу внесен проект о штрафах до 50 тыс. руб. за разглашение данных ограниченного доступа
0
228
13:00 18.09.2020
Кремль не располагает данными о сотрудничестве Навального с иностранными спецслужбами
0
244
12:50 18.09.2020
На выставке HeliRussia 2020 представили вертолетные площадки из алюминия
0
217
12:32 18.09.2020
Парламент Украины "находится под внешним управлением", считают в Минске
0
257

Возврат к списку