Парламент Перу не стал отправлять президента в отставку
09:30 19.09.2020 Источник: Газета.Ru
Конгресс Перу в ходе заседания 18 сентября принял решение не отправлять в отставку президента страны Мартина Вискарру. Трансляция заседания велась на канале парламента в YouTube.
Против импичмента главы государства высказались или воздержались свыше 43 депутатов. Согласно действующему законодательству, иницииаторам смещения перуанского лидера со своего поста нужно было получить поддержку 87 членов 130-местного парламента.
Ранее в отношении Вискарры был запущен процесс импичмента. Газета.Ru
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