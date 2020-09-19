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НОВОСТИ

Парламент Перу не стал отправлять президента в отставку

09:30 19.09.2020 Источник: Газета.Ru

Конгресс Перу в ходе заседания 18 сентября принял решение не отправлять в отставку президента страны Мартина Вискарру. Трансляция заседания велась на канале парламента в YouTube.

Против импичмента главы государства высказались или воздержались свыше 43 депутатов. Согласно действующему законодательству, иницииаторам смещения перуанского лидера со своего поста нужно было получить поддержку 87 членов 130-местного парламента.

Ранее в отношении Вискарры был запущен процесс импичмента.  Газета.Ru

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