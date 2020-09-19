Число заразившихся коронавирусом в России впервые за два месяца превысило 6 тыс.
11:00 19.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России впервые с 19 июля превысило 6 тыс. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным штаба, суточный рост составил 0,56%, общее число заразившихся достигло 1 097 251.
Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 5 255, всего уже выздоровели 906 462 человека. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,6% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России увеличилось за сутки на 144 против 134 днем ранее, всего от инфекции умерли 19 339 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.
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