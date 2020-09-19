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В Госдуме призвали закрыть границы с Великобританией из-за коронавируса

20:00 19.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме призвали закрыть границы с Великобританией из-за второй волны коронавируса. Накануне премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что в Соединённом королевстве стало расти число заражений.

Первый зампред комитета по охране здоровья ГД Федот Тумусов заявил радиостанции «Говорит Москва», что России следует отгородиться от Британии.

«Мы должны исходить из собственных интересов, а не подражать англосаксам. У них есть по пути вторая волна. И естественно, закрыться от них – я считаю, это абсолютно разумный ход, раз у них вторая волна. Это должны специалисты сказать, когда надо закрываться – сегодня, завтра. Но я в принципе имею в виду, что если у них там эпидемия нарастает, то мы должны от них отгородиться».

1 августа Россия возобновила регулярные международные рейсы в оба конца с Великобританией. Прибывающие в страну россияне должны провести 14 дней в самоизоляции. Всего в Великобритании зафиксировано почти 386 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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