Число поступающих в колледжи вырастет до 1,2 млн в этом учебном году - Голикова

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество молодых людей, которые поступают в учреждения среднеспециального профессионального образования (СПО), может вырасти до 1,2 млн в текущем учебном году. Об этом в понедельник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на церемонии закрытия финала VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - 2020.

"Еще в 2017 году количество юношей и девушек, которые поступали в СПО в России составляло 963 тыс. человек. Сегодня в 2020-2021 учебном году мы уже ожидаем 1,2 млн, и этому способствовало движение WorldSkills", - сказала вице- премьер.

Голикова подчеркнула, что сегодня молодые люди обучаются в СПО новым перспективным современным компетенциям. "Они уже не просто учащиеся СПО, они уже практически специалисты высокого профиля, которые могут и студентам вузов показать свои возможности и дать фору", - отметила она. Вице-премьер добавила, что благодаря движению уже в 2019 году более 50 тыс. граждан старше 50 лет получили новые профессии.