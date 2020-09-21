Число поступающих в колледжи вырастет до 1,2 млн в этом учебном году - Голикова
15:00 21.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество молодых людей, которые поступают в учреждения среднеспециального профессионального образования (СПО), может вырасти до 1,2 млн в текущем учебном году. Об этом в понедельник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на церемонии закрытия финала VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - 2020.
"Еще в 2017 году количество юношей и девушек, которые поступали в СПО в России составляло 963 тыс. человек. Сегодня в 2020-2021 учебном году мы уже ожидаем 1,2 млн, и этому способствовало движение WorldSkills", - сказала вице- премьер.
Голикова подчеркнула, что сегодня молодые люди обучаются в СПО новым перспективным современным компетенциям. "Они уже не просто учащиеся СПО, они уже практически специалисты высокого профиля, которые могут и студентам вузов показать свои возможности и дать фору", - отметила она. Вице-премьер добавила, что благодаря движению уже в 2019 году более 50 тыс. граждан старше 50 лет получили новые профессии.
НОВОСТИ
- 16:12 21.09.2020
- Верховный суд ликвидировал партию "Россия будущего" Навального
- 16:00 21.09.2020
- Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии могут продолжаться годы, если понадобится
- 15:32 21.09.2020
- Почти половина россиян считают необходимым освоение профессий будущего - Роструд
- 15:12 21.09.2020
- Вводить в России новые ограничения из-за коронавируса не требуется - Попова
- 14:55 21.09.2020
- В Подмосковье начнут включать отопление в жилых домах
- 14:32 21.09.2020
- Алексей Навальный требует вернуть ему вещдок - одежду, в которой был 20 августа
- 14:12 21.09.2020
- На западе Франции из-за двух кенгуру сбился график движения поездов
- 14:00 21.09.2020
- Центр приема мигрантов на итальянской Лампедузе перегружен почти в пять раз
- 13:55 21.09.2020
- На Красноярском алюминиевом заводе прошла автоночь
- 13:32 21.09.2020
- Поддержка ЕС оппозиции в Минске "не может считаться вмешательством", полагает Боррель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать