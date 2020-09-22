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Каждый регион России раз в 10 лет будет проходить госинвентаризацию лесов

12:00 22.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственную инвентаризацию лесов будут проводить в каждом регионе России один раз в 10 лет, сообщили журналистам в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства.

"Первый этап государственной инвентаризации лесов в этом году будет завершен на всей территории России. В следующем году второй этап государственной инвентаризации начнется с Ленинградской области, Алтайского края, Еврейской автономной области и продолжится далее по стране в течение 10 лет. Таким образом, каждый субъект Российской Федерации будет проходить государственную инвентаризацию лесов 1 раз в 10 лет", - говорится в сообщении.

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