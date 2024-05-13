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НОВОСТИ

Визит Си Цзиньпина подчеркнул разногласия в ЕС - CNN

10:05 13.05.2024 Источник: Lenta.ru

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Европу подчеркнул разногласия, существующие внутри Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает CNN со ссылкой на аналитиков.

«Притягательная сила Пекина была продемонстрирована в Белграде и Будапеште, где улицы были украшены китайскими флагами. Когда Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань приземлились в аэропортах обоих городов, на взлетной полосе выступали народные танцоры, и, в отличие от сдержанного приема, который пара получила в Париже, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан были рядом, чтобы поприветствовать их», — пишет издание.

Другие европейские лидеры оказали Си Цзиньпину не такой теплый прием: президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пытались давить на китайского лидера, а также заявили, что «будут внимательно следить» за его встречей с президентом России Владимиром Путиным в Китае.

Старший научный сотрудник Центра анализа Китая Института политики азиатского общества Филипп Ле Корр заявил, что включение Сербии и Венгрии в европейский маршрут Си Цзиньпина «смущало Париж». С другой стороны, это показало китайской аудитории, что у КНР есть «близкие друзья в Европе».  "Лента.Ру"

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