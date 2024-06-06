Макрон пообещал собрать из украинцев и оснастить «французскую бригаду»
22:20 06.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция намерена обучить 4,5 тысячи украинских военных и обеспечить их оружием, для чего направит инструкторов на Украину. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.
«Мы предлагаем подготовить 4 500 украинских солдат, оснастить их, обучить и предоставить им боеприпасы и оружие, необходимые для защиты их собственной территории. И эта бригада, если можно назвать ее французской, несомненно, является очень важным фактором. Таким образом, на украинской земле будут находиться французские инструкторы», — сказал он.
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