Макрон пообещал собрать из украинцев и оснастить «французскую бригаду»

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция намерена обучить 4,5 тысячи украинских военных и обеспечить их оружием, для чего направит инструкторов на Украину. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.

«Мы предлагаем подготовить 4 500 украинских солдат, оснастить их, обучить и предоставить им боеприпасы и оружие, необходимые для защиты их собственной территории. И эта бригада, если можно назвать ее французской, несомненно, является очень важным фактором. Таким образом, на украинской земле будут находиться французские инструкторы», — сказал он.