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Макрон пообещал собрать из украинцев и оснастить «французскую бригаду»

22:20 06.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция намерена обучить 4,5 тысячи украинских военных и обеспечить их оружием, для чего направит инструкторов на Украину. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.

«Мы предлагаем подготовить 4 500 украинских солдат, оснастить их, обучить и предоставить им боеприпасы и оружие, необходимые для защиты их собственной территории. И эта бригада, если можно назвать ее французской, несомненно, является очень важным фактором. Таким образом, на украинской земле будут находиться французские инструкторы», — сказал он.

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