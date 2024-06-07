Искусственный интеллект Сбера использовал голос депутата Андрея Макарова в ролике для ПМЭФ

09:10

Искусственный интеллект Сбера использовал голос главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова для озвучивания ролика, подготовленного для Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом рассказал глава банка Герман Греф, выступая на деловом завтраке Сбера «Россия-2030: как прийти к финишу четвертыми?» на ПМЭФ.

«Если вы обратили внимание, то человек, похожий на Андрея Михайловича Макарова, озвучил этот ролик. Если вы думаете, что у нас есть достаточно средств, чтобы заплатить за озвучивание ролика Андрею Михайловичу Макарову, то вы ошибаетесь», – сказал Герман Греф.

Он признался, что не спрашивал у депутата разрешения на использование его голоса. «Надеюсь, что Андрей Михайлович не подаст на нас в суд за использование его голоса», – добавил Греф.