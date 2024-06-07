Греф: Россия находится на пределе экономического роста

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Сложившаяся модель экономического роста в России очень уязвима, необходимо повышать производительность труда. Об этом рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Никогда не было такой низкой безработицы и такой высокой загрузки производства – 81%. Товаров не становится больше, а цены растут. Эти факторы говорят, что мы находимся на пределе экономического роста», – сказал он.

В первом квартале рост экономики составил 5,4%. Возрастающие бюджетные траты на сектор машиностроения приводят к тому, что предприятия повышают заработные платы и люди идут в банки за кредитами даже по высоким ставкам. По мнению Германа Грефа, эта модель очень уязвима.

Обычно рост трат компенсируется быстрым ростом импорта, но из-за геополитических факторов ситуация специфическая, отметил он: «Это шанс для местных производителей, но шанс не долгосрочный – они должны сокращать издержки и повышать производительность, иначе мы потеряем темп экономического роста».