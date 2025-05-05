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НОВОСТИ

Азербайджанский депутат не был допущен в РФ из-за русофобских высказываний — источник

18:40 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основанием отказа во въезде в РФ депутату парламента Азербайджана Азеру Бадамову стали неоднократные антироссийские и русофобские высказывания. Об этом сообщил ТАСС источник.

По его словам, 4 мая 2025 года депутата Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Бадамова не допустили на территорию России. «Азеру Бадамову не разрешен въезд в Россию в соответствии со ст. 26 и 27 Федерального закона Российской Федерации „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“. Основанием стали неоднократно допущенные депутатом Милли меджлиса высказывания антироссийской и русофобской направленности», — отметил собеседник агентства.

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