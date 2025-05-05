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Трамп не исключает использования военной силы ради получения контроля над Гренландией

20:00 05.05.2025 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает применение военной силы для получения контроля над Гренландией.

"Я не исключаю этого. Я не говорю, что собираюсь это сделать, но я ничего не исключаю", - заявил Трамп в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о возможности таких действий.

"Нам очень нужна Гренландия. Гренландия - это очень небольшое количество людей, о которых мы позаботимся, и мы будем лелеять их, и все такое. Но нам это нужно для международной безопасности", - сказал Трамп.

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