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Израильские истребители атаковали объекты хуситов в Йемене

22:40 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребители Израиля нанесли удары по объектам хуситов в морском порту Ходейда и его окрестностях, а также по цементному завод «Баджель» в провинции Эль-Ходейда. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Амия Израиля атаковала террористические объекты хуситов в морском порту Ходейда в Йемене и его окрестностях, примерно в 2 000 км от израильской территории, <…> а также террористическую инфраструктуру хуситов в прибрежной полосе. Кроме того, нападению подвергся бетонный завод „Баджель“ к востоку от города Ходейда, который служит важным экономическим ресурсом для террористического режима хуситов и используется для строительства туннелей и военной инфраструктуры», — говорится в заявлении.

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