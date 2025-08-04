США сами торгуют с РФ, их действия против Нью-Дели неразумны — МИД Индии
21:20 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США продолжают сами покупать сырье и удобрения в РФ, на этом фоне их действия против Индии неразумны, Нью-Дели примет меры для защиты своих национальных интересов. Об этом заявил индийский МИД.
«Что касается Соединенных Штатов, то они продолжают импортировать из России гексафторид урана для своей ядерной промышленности, палладий для производства электромобилей, удобрения, а также химикаты. На этом фоне действия против Индии являются неоправданными и неразумными „, — указало индийское ведомство.
«Как и любая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности», — подчеркнул индийский МИД.
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