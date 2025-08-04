Лидер партии Макрона намерен переименовать ее и дистанцироваться от президента Франции

22:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Франции и генеральный секретарь президентской центристской партии «Ренессанс» Габриэль Атталь намерен переименовать ее. Об этом сообщила радиостанция France Info.

По ее данным, Атталь разослал членам партии письмо с предложением поделиться с ним мнением относительно будущего этой политической силы и, в частности, ее названия.

Как указывает радиостанция, экс-премьер «считает наименование „Ренессанс“ (Renaissance — „Возрождение“) слабым брендом», а также «намерен переформировать партию на свой лад и дистанцироваться от действующего президента Эмманюэля Макрона», мандат которого истекает в 2027 году, после чего он больше не сможет баллотироваться на пост главы государства.

В правящем лагере, помимо Атталя, о «расхождении между политикой партии и личными убеждениями» в воскресенье в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил министр юстиции Жеральд Дарманен. Кроме того, как сообщила газета Le Figaro, от «Ренессанса» дистанцируется и экс-премьер и действующий министр национального образования Элизабет Борн, которая в последнее время «все больше сосредоточена на собственной дискуссионной платформе под названием „Строить вместе“ (Bâtir ensemble).

Партия Макрона была основана в 2016 году под названием En Marche («На марше»). В 2017–2022 годах она называлась La République en Marche («Республика на марше»), а затем была переименована в «Ренессанс».