Лидер партии Макрона намерен переименовать ее и дистанцироваться от президента Франции
22:02 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший премьер-министр Франции и генеральный секретарь президентской центристской партии «Ренессанс» Габриэль Атталь намерен переименовать ее. Об этом сообщила радиостанция France Info.
По ее данным, Атталь разослал членам партии письмо с предложением поделиться с ним мнением относительно будущего этой политической силы и, в частности, ее названия.
Как указывает радиостанция, экс-премьер «считает наименование „Ренессанс“ (Renaissance — „Возрождение“) слабым брендом», а также «намерен переформировать партию на свой лад и дистанцироваться от действующего президента Эмманюэля Макрона», мандат которого истекает в 2027 году, после чего он больше не сможет баллотироваться на пост главы государства.
В правящем лагере, помимо Атталя, о «расхождении между политикой партии и личными убеждениями» в воскресенье в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил министр юстиции Жеральд Дарманен. Кроме того, как сообщила газета Le Figaro, от «Ренессанса» дистанцируется и экс-премьер и действующий министр национального образования Элизабет Борн, которая в последнее время «все больше сосредоточена на собственной дискуссионной платформе под названием „Строить вместе“ (Bâtir ensemble).
Партия Макрона была основана в 2016 году под названием En Marche («На марше»). В 2017–2022 годах она называлась La République en Marche («Республика на марше»), а затем была переименована в «Ренессанс».
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