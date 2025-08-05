0
0
94
НОВОСТИ

«Майдан» был инсценировкой военного типа — французский эксперт

09:32 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

События на Майдане в Киеве в 2014 году были постановкой, организованной по военному образцу, и коренным образом отличались от других протестов, таких как акции «желтых жилетов» во Франции. Об этом заявил ТАСС французский бизнесмен и специалист по геополитике Тьерри Лоран Пелле.

Он прожил 10 лет в Киеве и был свидетелем событий на Майдане в 2014 году. На Украине Пелле занимался бизнесом.

«Я могу теперь вам сказать, что все это было постановкой, организованной по-военному», — сказал он. Эксперт провел сравнение «майдана» с протестами «желтых жилетов», которые он наблюдал почти полтора-два года, и событиями на Майдане, назвав их «совершенно разными».

По его словам, на Майдане «со дня на день выросли палатки», что свидетельствует о «массовой оккупации мест». Пелле отметил, что видел, как «возводились стены из мешков с песком или чего-то еще высотой более четырех метров, колючая проволока, ворота для контрольных проверок на входе на Майдан».

Он также добавил, что сфотографировал подозрительного человека с пистолетом на поясе, который, по его словам, позже был опознан через Google как «некто по фамилии Музычко, разыскиваемый Интерполом». «Вот видите, какого типа люди занимали площадь и все это организовывали», — добавил эксперт.

По словам Пелле, его «по-настоящему шокировала эта наэлектризованная атмосфера», которую он не мог понять. «Когда видишь 70-75-летних людей, кричащих на площади всю ночь до двух часов утра, можно задаться вопросом, откуда у них эта энергия», — отметил он.

Эксперт рассказал, что после этих событий «майдана» он обсуждал это с подругой, чья бабушка была на Майдане и в итоге попала в реабилитационную больницу из-за интоксикации амфетаминами, уточнив, что речь идет о каптагоне. «И внезапно я понял, что чай, который раздавали на Майдане, был заряжен», — заявил он. Эксперт также добавил, что «насилие, совершенное на Майдане, абсолютно невероятно».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 05.08.2025
Вулкан Ключевской на Камчатке второй раз за утро выбросил пепел на высоту семь километров
0
0
09:20 05.08.2025
Суд решит судьбу закона против Эстонской православной церкви — советник президента
0
119
09:05 05.08.2025
ЕС готовит санкции против Китая за якобы поставку в РФ деталей для БПЛА — Politico
0
157
09:00 05.08.2025
Силы ПВО сбили за ночь 24 украинских БПЛА над регионами России
0
137
22:40 04.08.2025
На Украине хотят начать готовить детей к «национальному сопротивлению» с 14 лет
0
618
22:02 04.08.2025
Лидер партии Макрона намерен переименовать ее и дистанцироваться от президента Франции
0
638
22:00 04.08.2025
В Карелии тушат 29 лесных пожаров на общей площади более 1,6 тыс. га
0
583
21:20 04.08.2025
США сами торгуют с РФ, их действия против Нью-Дели неразумны — МИД Индии
0
638
21:00 04.08.2025
Для ликвидаций последствий в пострадавшем от непогоды Туапсинском районе привлечены дополнительные силы
0
647
20:45 04.08.2025
Четверо исполнителей теракта в Crocus City Hall заявили о признании вины и просили прощения
0
664

Возврат к списку