«Майдан» был инсценировкой военного типа — французский эксперт
09:32 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
События на Майдане в Киеве в 2014 году были постановкой, организованной по военному образцу, и коренным образом отличались от других протестов, таких как акции «желтых жилетов» во Франции. Об этом заявил ТАСС французский бизнесмен и специалист по геополитике Тьерри Лоран Пелле.
Он прожил 10 лет в Киеве и был свидетелем событий на Майдане в 2014 году. На Украине Пелле занимался бизнесом.
«Я могу теперь вам сказать, что все это было постановкой, организованной по-военному», — сказал он. Эксперт провел сравнение «майдана» с протестами «желтых жилетов», которые он наблюдал почти полтора-два года, и событиями на Майдане, назвав их «совершенно разными».
По его словам, на Майдане «со дня на день выросли палатки», что свидетельствует о «массовой оккупации мест». Пелле отметил, что видел, как «возводились стены из мешков с песком или чего-то еще высотой более четырех метров, колючая проволока, ворота для контрольных проверок на входе на Майдан».
Он также добавил, что сфотографировал подозрительного человека с пистолетом на поясе, который, по его словам, позже был опознан через Google как «некто по фамилии Музычко, разыскиваемый Интерполом». «Вот видите, какого типа люди занимали площадь и все это организовывали», — добавил эксперт.
По словам Пелле, его «по-настоящему шокировала эта наэлектризованная атмосфера», которую он не мог понять. «Когда видишь 70-75-летних людей, кричащих на площади всю ночь до двух часов утра, можно задаться вопросом, откуда у них эта энергия», — отметил он.
Эксперт рассказал, что после этих событий «майдана» он обсуждал это с подругой, чья бабушка была на Майдане и в итоге попала в реабилитационную больницу из-за интоксикации амфетаминами, уточнив, что речь идет о каптагоне. «И внезапно я понял, что чай, который раздавали на Майдане, был заряжен», — заявил он. Эксперт также добавил, что «насилие, совершенное на Майдане, абсолютно невероятно».
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