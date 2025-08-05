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Суд решит судьбу закона против Эстонской православной церкви — советник президента

09:20 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судьбу поправок к законодательству Эстонии, которые фактически могут привести к запрету Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) в стране, будет определять Государственный суд (высшая судебная инстанция). Такое мнение порталу национального гостелерадио ERR выразил юридический советник президента балтийской республики Хент Кальмо.

Он подтвердил, что глава государства Алар Карис не сможет утвердить закон, в котором усматривает противоречия с тремя статьями конституции. «Возможно, парламентарии действительно хотят, чтобы именно Государственный суд вынес свой вердикт», — отметил Кальмо.

Вместе с тем депутат Рийгикогу (парламент Эстонии) Анастасия Коваленко-Кылварт (Центристская партия) указала, что своими действиями парламентарии создают дополнительную работу для Государственного суда. «Для меня абсолютно необъяснимо, как парламент может принять закон, который противоречит конституции и про который президент уже напрямую сказал, что, если его не будут менять, он обратится в Госсуд», — приводит портал ее слова.

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