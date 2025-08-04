На Украине хотят начать готовить детей к «национальному сопротивлению» с 14 лет

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дети с 14 лет на Украине будут проходить курс «национального сопротивления» и изучать новый предмет «Защита Украины». Об этом сообщил и. о. начальника отдела политики национального сопротивления Министерства обороны Украины Игорь Хорт.

«Цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению начинается с 14 лет. <…> Берем 14, „Джура“, „Сокол“ формируются, далее следующим идет подготовка по обновленному предмету „Защита Украины“, — сказал он во время круглого стола в агентстве Укринформ.

В высших учебных заведениях вместо базовой общевойсковой подготовки будет введен обязательный как для молодых людей, так и для девушек предмет «Основы национального сопротивления». По словам Хорта, новый подход в военной подготовке предполагает тактическую и огневую подготовку и практику обращения с оружием. «Не хочешь проходить — отчисляйся из учебного заведения», — добавил он.

После завершения обучения, по его словам, каждый будет обязан пройти базовую военную службу. Сейчас уже идет процесс формирования военно-подготовительных центров «18-60+», в которые может пойти каждый желающий.