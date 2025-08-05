ЕС готовит санкции против Китая за якобы поставку в РФ деталей для БПЛА — Politico

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз готовится ввести санкции против Китая за якобы поставку в Россию комплектующих для беспилотников и поддержку специальной военной операции на Украине. Об этом изданию Politico сообщил европейский дипломат.

«После августа мы будем добиваться введения санкций. Мы хотим диалога и конкретных действий», — приводит его слова издание.