ЕС готовит санкции против Китая за якобы поставку в РФ деталей для БПЛА — Politico
09:05 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз готовится ввести санкции против Китая за якобы поставку в Россию комплектующих для беспилотников и поддержку специальной военной операции на Украине. Об этом изданию Politico сообщил европейский дипломат.
«После августа мы будем добиваться введения санкций. Мы хотим диалога и конкретных действий», — приводит его слова издание.
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