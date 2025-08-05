Силы ПВО сбили за ночь 24 украинских БПЛА над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь сбили 24 украинских БПЛА над Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областями, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи с 22:00 мск 4 августа до 01:40 мск 5 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 24 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 — над территорией Брянской области, 7 — над территорией Ростовской области и по 2 БПЛА — над территориями Калужской и Смоленской областей», — сообщили в Минобороны.