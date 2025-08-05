Вулкан Ключевской на Камчатке второй раз за утро выбросил пепел на высоту семь километров

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй за утро пепловый выброс на высоту до семи километров зафиксирован на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, сообщается в телеграм-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на семь километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 490 км на восток-юго-восток от вулкана», — говорится в сообщении.