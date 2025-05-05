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Украина благодаря Чехии получала 500 тыс. снарядов в этом году — Фиала

17:32 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина с начала 2025 года получила 500 тыс. снарядов в рамках инициативы, с которой выступила Чехия в 2024 году. Об этом сообщил на брифинге премьер-министр республики Петр Фиала по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Праге.

«С начала года на Украину поступило 500 тыс. крупнокалиберных [артиллерийских] снарядов в рамках чешской инициативы», — сказал Фиала. По его словам, при посредничестве Праги за время конфликта Киев получил более 2 тыс. единиц тяжелых вооружений и военной техники. Это, например, 620 пушек, почти 300 танков и свыше 50 ракетных установок.

Чехия готова активизировать участие в обучении украинских военнослужащих. «Мы договорились, что совместно с партнерами по „коалиции желающих“ сосредоточимся на обучении украинских пилотов», — сказал премьер. «Республика поддерживает такое разрешение [конфликта на Украине], которое обеспечит справедливый и длительный мир, обеспечит суверенитет и независимость Украины, — продолжал он. — Наилучшей гарантией безопасности для Украины и Европы будет сильная и хорошо вооруженная украинская армия».

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