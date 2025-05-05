Продажи новых автомобилей в РФ в январе — апреле снизились на 27%, до 404 тыс.

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продажи новых автомобилей всех сегментов — легковых и легких коммерческих авто, грузовиков и автобусов — в России по итогам января — апреля 2025 года снизились в годовом выражении на 27% и составили 404 тыс. штук, сообщил Минпромторг РФ. При этом рынок новых автомобилей отечественного производства составил 219 тыс. штук, что на 9% меньше результата января — апреля 2024 года.

Так, легковых автомобилей было продано 346,4 тыс. (-26%), LCV — 34 тыс. (-16%), грузовиков — 20 тыс. (-49%) и автобусов 3,5 тыс. (-54%). За четыре месяца также было реализовано почти 3 тыс. новых электромобилей, что на 66% меньше, чем в январе — апреле прошлого года.

Непосредственно в апреле рынок новых автомобилей снизился в годовом выражении на 27%, до 116,8 тыс. При этом этот результат на 25% больше, чем в марте текущего года.