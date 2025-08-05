Западный берег по праву принадлежит еврейскому народу — спикер Палаты представителей США

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты признают историческое право Израиля на суверенитет над Западным берегом реки Иордан. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, который стал самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим еврейские поселения на палестинских территориях.

«В Священном Писании сказано, что горы Иудеи и Самарии (израильское название Западного берега — прим. ТАСС) были обещаны еврейскому народу и принадлежат ему по праву», — приводит его слова газета The Times of Israel.

Хотя значительная часть мирового сообщества не признает израильский суверенитет над Западным берегом и называет действия еврейского государства оккупацией, Вашингтон придерживается противоположной позиции, заверил конгрессмен. «Эта земля имеет огромное значение для нашей веры и для нас самих, [поэтому] мы полностью вас поддерживаем», — сказал он на встрече с представителями еврейских поселений на Западном берегу Иордана.