Сбер и «Школа 21» проведут кейс-чемпионат по Process Mining

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Открыта регистрация на второй кейс-чемпионат Сбера по Process Mining. Попробовать свои силы могут студенты технических и экономических специальностей и участники обучения «Школы 21». Подать заявку можно до 2 сентября. Ожидается, что соревнования соберут свыше 1000 участников из ведущих вузов России и «Школы 21».

Кейс-чемпионат начнётся 8 сентября и пройдёт в три этапа: дистанционное отборочное тестирование, онлайн-тур и очный финал, который состоится 26 сентября в кампусах «Школы 21» в Москве, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде и технохабе Сбера в Екатеринбурге.

Мероприятие объединит участников для решения задач по процессной аналитике. Им предстоит решить кейс и выявить неэффективности в бизнес-процессе, предложить способы их оптимизации, освоить возможности платформы Process Mining от Сбера, обменяться опытом и знаниями. Эксперты Сбера оценят представленные решения и определят лучших на каждой площадке. Победители получат возможность пройти стажировку в Сбере и продолжить свою карьеру в крупнейшем банке страны.