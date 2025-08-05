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НОВОСТИ

Сбер и «Школа 21» проведут кейс-чемпионат по Process Mining

10:37 05.08.2025

Открыта регистрация на второй кейс-чемпионат Сбера по Process Mining. Попробовать свои силы могут студенты технических и экономических специальностей и участники обучения «Школы 21». Подать заявку можно до 2 сентября. Ожидается, что соревнования соберут свыше 1000 участников из ведущих вузов России и «Школы 21».

Кейс-чемпионат начнётся 8 сентября и пройдёт в три этапа: дистанционное отборочное тестирование, онлайн-тур и очный финал, который состоится 26 сентября в кампусах «Школы 21» в Москве, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде и технохабе Сбера в Екатеринбурге.

Мероприятие объединит участников для решения задач по процессной аналитике. Им предстоит решить кейс и выявить неэффективности в бизнес-процессе, предложить способы их оптимизации, освоить возможности платформы Process Mining от Сбера, обменяться опытом и знаниями. Эксперты Сбера оценят представленные решения и определят лучших на каждой площадке. Победители получат возможность пройти стажировку в Сбере и продолжить свою карьеру в крупнейшем банке страны.

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