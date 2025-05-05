0
0
94
НОВОСТИ

Среднемесячные номинальные зарплаты россиян превысят 130 тыс. руб. к 2028 г. — прогноз МЭР

19:20 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среднемесячные номинальные зарплаты в России к 2028 году могут вырасти до 132 940 рублей. Это следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития РФ на период 2026–2028 гг., который опубликован на сайте Министерства экономического развития РФ.

Из документа следует, что в текущем году этот показатель может составить 102 728 руб., в 2026 году — 114 420 руб., в 2027 году — 123 880 руб.

По данным Росстата, реальные зарплаты россиян в 2024 году увеличились на 9,1% в годовом выражении. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в прошедшем году составила 87,952 тыс. руб. и по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 18,3%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 05.05.2025
Трамп не исключает использования военной силы ради получения контроля над Гренландией
0
39
18:40 05.05.2025
Азербайджанский депутат не был допущен в РФ из-за русофобских высказываний — источник
0
190
18:00 05.05.2025
Президенту Словакии передали петицию о референдуме об отмене санкций против РФ — TASR
0
254
17:32 05.05.2025
Украина благодаря Чехии получала 500 тыс. снарядов в этом году — Фиала
0
254
17:12 05.05.2025
Продажи новых автомобилей в РФ в январе — апреле снизились на 27%, до 404 тыс.
0
287
17:00 05.05.2025
Производство вина в Молдавии упало в прошлом году более чем на 40% — экс-премьер
0
282
16:32 05.05.2025
В Киев пригласили почти что аналог гитлеровской коалиции — СВР РФ
0
360
16:12 05.05.2025
Трое полицейских погибли при нападении на наряд ДПС в Махачкале
0
313
16:00 05.05.2025
ЕК выделит 500 млн евро на привлечение в Европу ученых со всего мира
0
343
15:32 05.05.2025
Москва заняла второе место после Нью-Йорка по размеру экономики — Путин
0
444

Возврат к списку