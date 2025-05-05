Среднемесячные номинальные зарплаты россиян превысят 130 тыс. руб. к 2028 г. — прогноз МЭР
19:20 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Среднемесячные номинальные зарплаты в России к 2028 году могут вырасти до 132 940 рублей. Это следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития РФ на период 2026–2028 гг., который опубликован на сайте Министерства экономического развития РФ.
Из документа следует, что в текущем году этот показатель может составить 102 728 руб., в 2026 году — 114 420 руб., в 2027 году — 123 880 руб.
По данным Росстата, реальные зарплаты россиян в 2024 году увеличились на 9,1% в годовом выражении. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в прошедшем году составила 87,952 тыс. руб. и по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 18,3%.
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