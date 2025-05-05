Не готовы полностью отказаться от наличных почти 80% россиян - опрос

20:40 Источник: Интерфакс

Большинство россиян (77%) выступают против полного отказа от наличных денег, каждый седьмой (14%) готов полностью перейти на безналичный расчет, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

По данным SuperJob.ru, большинство россиян (77%) не хотели бы полностью отказываться от наличных денег, и среди аргументов - невозможность везде расплатиться картой, опасение остаться без покупок при отсутствии интернета.

Согласно опросу, наиболее лояльны к безналичным расчетам сограждане 35-45 лет (15%) - они активнее поддерживают эту идею, чем те, кто младше (13%) и старше (10%).