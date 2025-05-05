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США и Израиль наносят совместные удары по Йемену — Al Masirah

21:20 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Израиль наносят совместные удары по йеменскому городу Ходейда, который находится под контролем хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

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