США и Израиль наносят совместные удары по Йемену — Al Masirah
21:20 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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