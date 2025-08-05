Экс-начальник радиотехнической службы ВМФ Лопатиев приговорен к 9 годам колонии за взятки
16:32 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший начальник радиотехнической службы ВМФ Олег Лопатиев приговорен к 9 годам заключения за взяточничество. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.
«Доказательства, собранные военными следственными органами СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении начальника радиотехнической службы Олега Лопатиева», — сказал собеседник агентства.
По его словам, приговором суда Лопатиеву назначено наказание в виде лишения свободы на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, он также лишен права занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года и оштрафован на 16,5 млн рублей.
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