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Командующий НАТО в Европе намеренно раздувает угрозу войны с РФ — глава спецслужбы Польши

16:12 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Слова командующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал-лейтенанта ВВС США Алексуса Гринкевича о якобы готовности РФ к противостоянию с альянсом в 2027 году представляют собой намеренное преувеличение для давления на союзников в Европе и на администрацию президента США Дональда Трампа с целью сохранить американские войска в Европе. С такой оценкой выступил глава польского Бюро национальной безопасности (спецслужба) генерал Дариуш Луковский.

«По моей оценке, этот сценарий преувеличен», — отметил он в интервью газете Rzeczpospolita. «Первая [цель высказывания Гринкевича] — оказать давление на европейских союзников, чтобы они серьезно отнеслись к наращиванию военного потенциала. Вторая связана с действиями для внутреннего использования. <…> Привлечение внимания к угрозам — часть политического давления, вызванного пересмотром дислокации и присутствия американских войск в Европе», — пояснил генерал.

По его мнению, угроза нового вооруженного конфликта в краткосрочной перспективе отсутствует. «Я не думаю, что в краткосрочной перспективе существует риск возникновения конфликта в Европе, вместе с тем в долгосрочной перспективе этот риск очевидно высок», — подчеркнул генерал.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что страны НАТО «сами придумали эту страшилку» российской угрозы. По его словам, это беспардонная ложь собственному народу.

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