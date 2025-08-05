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НОВОСТИ

Число беженцев в Уганде приближается к 2 млн из-за региональной нестабильности

15:32 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все больше беженцев ищут убежище в Уганде, к концу года их число может превысить 2 млн человек. Об этом сообщил информационный портал Africanews.

По данным интернет-издания, эскалация насилия в Судане, Южном Судане и Демократической Республике Конго (ДРК) вынуждает в среднем ежедневно около 600 человек пересекать границу с Угандой в поисках безопасности и жизненно важной помощи.

Уже сейчас восточноафриканская страна является крупнейшей в Африке и третьей в мире по числу принимаемых соискателей убежища. В стране размещается около 1,93 миллиона беженцев, более миллиона из которых моложе 18 лет.

Как отмечает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Уганда проводит прогрессивную политику в отношении беженцев, позволяя им жить, работать и получать доступ к государственным услугам. Однако дефицит финансирования серьезно сказывается на оказании помощи и грозит свести на нет многолетний прогресс.

«Срочные потребности огромны, и мы просто не можем их удовлетворить, — заявил директор по внешним связям УВКБ Доминик Хайд. — Будь то вода, жилье или еда, финансирование составляет всего 25% [от необходимого]».

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