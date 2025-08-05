При поддержке «Роснефти» в Архангельской области состоялся фестиваль для автотуристов

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В городе Вельске Архангельской области при поддержке «Роснефти» состоялся ежегодный автомотофестиваль «Дорога на Русский Север». Это одно из главных летних туристических событий региона прошло на берегу реки Вага, на нем побывали около 20 тыс. гостей из разных регионов РФ. Посетители фестиваля увидели авто- и мотошоу, шоу воздухоплавания, выступления музыкантов, турнир по волейболу, побывали на ремесленной и гастрономической ярмарке, презентациях, кинопоказах, мастер-классах. В фирменном фудтраке «Роснефти» можно было попробовать блюда из нового меню этого кафе, приготовленные по поморским рецептам, а также напитки на основе северных ягод.

Гостей фестиваля знакомили с маршрутом для автотуристов «Дорога на Русский Север», разработанным «Роснефтью» и правительством Архангельской области. Этот маршрут объединил важнейшие достопримечательности Поморья, проехав по нему, можно посетить самые интересные места Русского Севера. Например, автотуристы увидят пещеры, песчаные косы, карстовые логи и северные деревни Пинежского района, населенные пункты на беломорском побережье Онежского района и остров-камень Кий в Белом море. Любители кулинарии попробуют блюда местной кухни, а те, кому хочется отдыха - посетят беломорские СПА-центры.

Маршрут пролегает от Вельска до Архангельска, его протяженность составляет 550 км. Для автотуристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Вологды оптимальной будет поездка по федеральной автодороге М-8. На этой трассе расположены автозаправочные станции «Роснефть», на которых путешественники могут отдохнуть, купить нужные в дороге товары и сувениры, а также заправиться гарантированно качественным топливом.