Шансы на сделку с ХАМАС близки к нулю — посол Израиля в РФ
15:00 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шансы на достижение сделки с палестинским радикальным движением ХАМАС близки к нулю. Об этом заявила журналистам посол Израиля в Москве Симона Гальперин.
«Буквально даже еще не неделю назад вернулась делегация из Катара с пониманием, что шансы на сделку, я не скажу, что ноль, но близки к нулю», — сказала она.
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