Шансы на сделку с ХАМАС близки к нулю — посол Израиля в РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шансы на достижение сделки с палестинским радикальным движением ХАМАС близки к нулю. Об этом заявила журналистам посол Израиля в Москве Симона Гальперин.

«Буквально даже еще не неделю назад вернулась делегация из Катара с пониманием, что шансы на сделку, я не скажу, что ноль, но близки к нулю», — сказала она.