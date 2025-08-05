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Шансы на сделку с ХАМАС близки к нулю — посол Израиля в РФ

15:00 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шансы на достижение сделки с палестинским радикальным движением ХАМАС близки к нулю. Об этом заявила журналистам посол Израиля в Москве Симона Гальперин.

«Буквально даже еще не неделю назад вернулась делегация из Катара с пониманием, что шансы на сделку, я не скажу, что ноль, но близки к нулю», — сказала она.

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