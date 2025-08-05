Сбер и курорт «Мрия» открыли новые зоны отдыха в Алупке

14:30

Фото пресс-службы Сбера



Сбер и курорт «Мрия» открыли в популярном у туристов со всей России крымском городе Алупке отреставрированные Детский пляж, Воронцовские купальни и возрожденный «Порт Жорж». Это результаты ещё одного этапа масштабной программы благоустройства и создания комфортной среды для жителей и гостей города.

4 августа 2025 года торжественно открылись Детский пляж и Воронцовские купальни. Детский пляж преобразился: в защищённой бухте с пологим входом для гостей и жителей города теперь оборудованы шезлонги с навесами, современные душевые, уборные, раздевалки, камеры хранения, медпункт. Здесь же появилось семейное кафе с удивительным панорамным видом. На территории Воронцовских купален также обустроена пляжная инфраструктура с душевыми, теневыми навесами и со спортивной площадкой. В том числе на прилегающей территории завершены масштабные противооползневые работы – склоны укреплены габионами.

5 августа при содействии Сбера и курорта «Мрия» открыли возрожденный «Порт Жорж». Реконструкция причала и создание мест хранения для маломерных судов позволили сохранить дух и традиции исторической рыбацкой артели XIX века.

«Внутренний туризм в Крыму развивается: всё больше людей путешествуют с семьёй или друзьями, всё чаще компании организуют для своих сотрудников оздоровительный отдых, бизнес-встречи или обучение на Южном берегу полуострова. Традиционно большинство гостей приезжает в Алупку. Уверен, что отреставрированные при поддержке Сбера знаковые объекты этого самого южного и самого тёплого города Крыма, расположенного в уникальном экорегионе у подножия горы Ай-Петри, станут обязательной к посещению локацией для сотен тысяч жителей и гостей полуострова. В том числе благодаря этому мы прогнозируем в текущем году 50-процентный рост турпотока в Алупку», – отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

«Совместными усилиями Сбера и курорта «Мрия» в Алупке последовательно создаётся комфортная инфраструктура, появляются современные зоны отдыха для жителей и гостей, новую жизнь обретают исторические объекты. Уверен, что преобразившийся Детский пляж и Воронцовские купальни, «Порт Жорж» послужат дальнейшему укреплению туристического потенциала города. Благодарю Главу Сбербанка Германа Оскаровича Грефа и его команду за значительный вклад в благоустройство Алупки. Органы власти республики продолжат оказывать необходимую помощь для успешного развития Большой Ялты и других курортных регионов Крыма», – прокомментировал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«Открытие Детского пляжа, «Порта Жорж» и завершение этапа работ в Воронцовском парке – важная часть нашей работы по сохранению исторического наследия Крыма. Алупка расцветает, развитие и благоустройство территории «жемчужины» Крыма, это наша забота о жителях и отдыхающих Алупки. Нам важно, чтобы в городе появлялись места, которые становились новыми точками притяжения, где можно прикоснуться к истории и приятно провести время с родными и близкими», – отметил генеральный директор курорта «Мрия» Самвел Саруханян.

Напомним, 1 мая 2025 года в рамках программы уже открыты ряд объектов благоустройства Алупки. Новый сквер для семейного отдыха у Храма Архангела Михаила стал одним из самых ярких преображений этого сезона. На живописной территории открылись игровые площадки с горками, батутами и качелями, появился верёвочный парк и современная спортивная зона с тренажерами, скалодромом, настольным теннисом. Рядом со сквером гостей ждет уютное семейное кафе «Шалость». Ландшафтным украшением территории стали высаженные кипарисы, сосны, магнолии, можжевельники, жасмины, калины и барбарисы – всего более 45 тысяч растений.

В «жемчужине» Алупки – Воронцовском парке - ранее было проведено комплексное восстановление дорожек, подпорных стен и инженерных сетей. Установлено около 200 малых архитектурных форм, при этом реликтовые деревья и уникальный природный ландшафт бережно сохранены в первозданном виде.

Совместная программа Сбера и курорта «Мрия» по комплексному благоустройству Алупки стартовала в 2024 году. Ее цель – гармоничное развитие города, сохранение его уникального исторического облика и природного ландшафта, создание качественной инфраструктуры для жителей и туристов, а также повышение туристической привлекательности региона.