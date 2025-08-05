Дефицит бюджета Франции превысил 100 млрд евро за полгода

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит бюджета Франции за первое полугодие 2025 года достиг 100,4 млрд евро. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на данные министерства экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета.

Как отмечает издание, дефицит остается крайне высоким, даже несмотря на то что наблюдается небольшое улучшение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (сокращение на 3,1 млрд евро). Так, расходы государственного бюджета превышают поступления на 44%: исключая специальные и целевые фонды, доходная часть государственного бюджета составила 182,5 млрд евро, тогда как расходная — 262 млрд евро.

Среди причин дефицита, в частности, увеличение расходов на обслуживание госдолга (+6%) и на оплату труда в государственном секторе (+2,4%).