Суд в Молдавии приговорил главу Гагаузской автономии Гуцул к семи годам лишения свободы
12:32 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Об этом заявила ТАСС адвокат политика Наталья Байрам.
«Приговорили к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением решения прямо из зала суда. То есть, прямо из зала суда ее доставят в тюрьму», — сказала она.
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