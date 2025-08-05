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Суд в Молдавии приговорил главу Гагаузской автономии Гуцул к семи годам лишения свободы

12:32 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Об этом заявила ТАСС адвокат политика Наталья Байрам.

«Приговорили к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением решения прямо из зала суда. То есть, прямо из зала суда ее доставят в тюрьму», — сказала она.

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