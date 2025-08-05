Более 300 игроков приняли учатие в Кубке посла Китая по вэйци

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В Москве 2–3 августа состоялся один из самых престижных турниров по интеллектуальному спорту — XIII Кубок посла Китая по вэйци (го). В этом году соревнования было особенно масштабными, в них участвовали 337 игроков из 44 городов России. Событие посетили более 1000 гостей, игры можно было увидеть онлайн на платформе «Спутник Го». Призовой фонд турнира был рекордным и составил 750 000 руб. Организаторами состязаний стали посольство Китая в РФ, Российская и Московская федерации го при поддержке Департамента спорта Москвы.

Победил казанский гроссмейстер Илья Шикшин, на втором месте его земляк Александр Динерштейн. Сенсационно третьим стал 16-летний москвич Алексей Игонин.



В ходе турнира можно было не только поучаствовать в играх или посмотреть на них, но и посетить мастер-классы по каллиграфии и китайской живописи, принять участие в чайных церемониях и увидеть профессиональный разбор финальной партии который провели чемпион России, директор Кубка посла Китая и президент Московской Федерации го Тимур Санкин и призером чемпионата России среди женщин Софья Сгибнева.

По словам Тимура Санкина, успех турнира вдохновил на проведение аналогичных соревнований в других городах России. Теперь Кубки Консульств Китая регулярно проводятся в Санкт-Петербурге, Казани, Иркутске, Хабаровске и Владивостоке.





