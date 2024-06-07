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Греф назвал условие для сохранения РФ в четверке крупнейших экономик мира

09:02 07.06.2024

Экономический рост в России должен быть не ниже 3%, чтобы выполнить поставленную президентом задачу к 2030 году быть в четверке крупнейших экономик мира к 2030 году. Об этом заявил глава Сбера Герман Греф на деловом завтраке «Россия 2030: как прийти к финишу четвертыми» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы уже стали четвертой экономикой мира. Более того, мы были ею последние три года. На этом успокаиваться сложно, потому что наши конкуренты по месту среди крупнейших экономик мира следуют за нами, – отметил Герман Греф. – Средние темпы экономического роста у Германии и Японии составляли последние 10 лет 1%, поэтому вряд ли это самые грозные конкуренты. А вот такие конкуренты, как Бразилия и Индонезия, которые растут значительно быстрее, они точно займут наше место в ближайшие 5 лет, если мы не повысим темпы нашего экономического роста».

Он добавил, что сегодня Россия занимает примерно 3,5% мирового ВВП. Бразилия и Индонезия с долей примерно 2,4% очень быстро приближается к лидерам. «При этом если мы будем расти в соответствии с прогнозом 1,8% в год, то, к сожалению, к 2030 году мы можем потерять свое четвертое место. Достижение цели «четверки» – это экономический рост никак не ниже 3%», – подчеркнул Герман Греф.

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