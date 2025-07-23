Пошлина за договор дарения жилья станет вдвое ниже при сделках с родственниками

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий скидку близким родственникам при нотариальном удостоверении договора дарения недвижимости.

Статья 333.38 Налогового кодекса РФ дополняется положением, предусматривающим освобождение от уплаты государственной пошлины на 50% физических лиц, признаваемых близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ, за нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимого имущества. Речь идет о таких родственниках, как супруги, родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры.

С января 2025 года нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости между гражданами стало обязательным вне зависимости от степени родства участников сделки.

В среднем стоимость нотариального удостоверения договора дарения недвижимости составляет для граждан 25-30 тыс. рублей, отмечалось в пояснительной записке. «При оформлении сделок дарения недвижимости между пенсионерами (родителями, бабушками, дедушками) и их детьми и внуками стороны зачастую испытывают финансовые трудности, препятствующие оплате нотариальных услуг, и нуждаются в государственной поддержке. В налоговом законодательстве есть примеры, когда близкие родственники имеют особый налоговый статус. Например, близкие родственники освобождены от уплаты подоходного налога при дарении», — указывали законодатели.

Кроме того, закон освобождает родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства от уплаты госпошлины при подаче заявлений в суды по вопросам ограничения или лишения дееспособности, а также по делам, связанным с распоряжением доходами несовершеннолетних. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.