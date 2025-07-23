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Эсминец ВМС США попытался войти в территориальные воды Ирана в Оманском заливе - СМИ

18:15 23.07.2025 Источник: Интерфакс

Американский эсминец "Фицджеральд", пытавшийся зайти в иранские территориальные воды, покинул район Оманского залива после предупреждения со стороны иранских военных, сообщает в среду агентство "Тасним".

Вооруженные силы Ирана, зафиксировав попытку захода американского корабля, подняли в воздух вертолет, пилот которого передал экипажу эсминца предупреждение о необходимости смены курса.

Американские военные в ответ заявили, что намерены также задействовать вертолет. После повторных предупреждений со стороны Ирана и ответных угроз с борта "Фицджеральда" вмешалось командование иранской ПВО, заявив, что иранский вертолет полностью оснащен оборонительными системами, и передав на эсминец сообщение о необходимости сменить курс в южном направлении.

После этого, по утверждениям иранских военных, экипаж американского корабля "был вынужден под наблюдением вооруженных сил Ирана покинуть воды залива".

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